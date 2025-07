Accoltella un coetaneo per gelosia: una 16enne denunciata a Maddaloni

Un ragazzo di 17 anni colpito alla schiena da una minorenne

A Maddaloni, in Provincia di Caserta, un 17enne è stato accoltellato alla schiena da una ragazza di un anno più giovane, al culmine di un probabile litigio scaturito da motivi di gelosia.

Il fatto è avvenuto a Villetta Imposimato, un’area verde nel cuore della città, dove sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Maddaloni allertati da una segnalazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato i due minorenni che si accusavano a vicenda, mentre il giovane presentava una ferita da arma da taglio alla schiena.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, il 17enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una perforazione polmonare. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Le indagini della Polizia hanno chiarito in breve tempo la dinamica dell’accaduto: sarebbe stata la 16enne a colpire il coetaneo con un coltello, gesto riconducibile – secondo quanto emerge dai primi accertamenti – a una crisi di gelosia.

La giovane è stata denunciata all’autorità giudiziaria per minori.