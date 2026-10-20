Accordo storico San Marino-Ue, il plauso dal Riminese: "Ora sinergia su frontalieri e viabilità"

Il sindaco di Rimini Sadegholvaad: "Il patto con l'Ue può attivare finalmente collaborazioni e sinergie"

Ieri (19 ottobre) è stata una giornata storica per la Repubblica di San Marino, con la firma a Bruxelles dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Le lunghe trattative, durate oltre 10 anni, hanno infine portato San Marino all'interno del mercato unico europeo. Una integrazione che si estende ai servizi finanziari e a progetti di cooperazione in campi quali ricerca, istruzione, politiche sociali, ambiente e cultura. La notizia è accolta con favore dal territorio riminese, come evidenzia il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "È chiaro che Titano e territorio riminese condividano da sempre un tessuto economico, sociale e culturale che va ben oltre la contiguità geografica. Il patto siglato con l’UE apre però una frontiera e nuova e cioè la potenzialità concreta di attivare formalmente e senza ostacoli di alcun tipo quelle collaborazioni e quelle sinergie che possono far crescere ulteriormente e insieme sia San Marino che Rimini. Condivido dunque l’entusiasmo degli amici sammarinesi per la conclusione di un lungo percorso di avvicinamento con l’Europa, così come la fiducia per quello che esso potrà significare per i cittadini, per le imprese, per i tantissimi lavoratori che ogni giorno si muovono verso l’antica terra della libertà anche dai comuni della provincia di Rimini". Il sindaco si sofferma sulla mobilità: "C'è il progetto già alla fase delle osservazioni per l’eliminazione delle rotatorie lungo la Superstrada di San Marino nel territorio di Rimini e Coriano. A questo, a mio avviso, si deve aggiungere lo sviluppo dell’aeroporto che, oltre al proprio programma di potenziamento già in essere, adesso potrebbe prevedere con san Marino ulteriori iniziative di espansione". Capitolo turismo: "Il turismo, con la sinergia e la coorganizzazione di eventi, alla stregua del GP motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini, possano portare ricadute positive a entrambi i territori. E le aree potenziali sono tante, a partire da possibili intese su grandi eventi culturali o di spettacolo

Il lavoro, con la soluzione chiara e definitiva di tutta l’annosa questione legata all’occupazione frontaliera".

"La vera sfida è trasformare questa opportunità in risultati concreti per i cittadini e le imprese del nostro territorio. Il primo banco di prova è l'aeroporto internazionale Federico Fellini: con San Marino pienamente agganciato al mercato unico europeo, lo scalo riminese può e deve diventare la porta d'accesso di un bacino transfrontaliero più ampio, con nuove rotte, nuovi investimenti e un ruolo strategico per tutta la Romagna e per il Titano", commenta invece il consigliere comunale di Rimini e consigliere regionale Nicola Marcello, di Fratelli d'Italia. Primario è il tema della viabilità: "A partire dalla SS72, la Superstrada di San Marino, una battaglia che portiamo avanti da tempo e che sta andando avanti grazie anche al costante impegno del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami, sempre presente sul territorio e vicino alle sue esigenze. Prendo atto con favore che anche il sindaco Sadegholvaad oggi indichi l'eliminazione delle rotatorie tra Rimini e Coriano come una priorità: chi ogni giorno percorre quell'arteria conosce bene i disagi, le code e i rischi per la sicurezza. Alle dichiarazioni devono però seguire tempi certi e risorse, e su questo chiederò alla Giunta regionale di fare fino in fondo la propria parte". Sul tema frontalieri, Marcello aggiunge: "Sono quasi 9.000 le persone che ogni giorno attraversano il confine per lavorare a San Marino, oltre un terzo di tutti gli occupati della Repubblica: l'Accordo deve diventare l'occasione per dare loro finalmente un quadro chiaro e stabile, senza incertezze su tutele, fisco e diritti. È una questione di dignità del lavoro e di stabilità per tante famiglie riminesi". Infine il turismo: "Riviera e Titano formano un'unica destinazione agli occhi di chi arriva da fuori: penso ai grandi eventi, a partire dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, alla promozione congiunta sui mercati internazionali e a un'offerta integrata tra mare, entroterra e borghi storici. Lavorare insieme significa moltiplicare le presenze e allungare la stagione".

"Da consigliera regionale del territorio, credo che questa occasione debba essere colta fino in fondo. San Marino e Rimini sono già profondamente legate nella vita quotidiana: nei flussi di lavoratrici e lavoratori, nelle relazioni economiche, nei servizi e nelle infrastrutture. Dobbiamo fare in modo che questa vicinanza si traduca in una strategia condivisa di sviluppo, valorizzando risorse e infrastrutture come l’aeroporto, la Fiera, i collegamenti stradali e il turismo", osserva Alice Parma, consigliera regionale del Pd, che invita a prestare attenzione in particolare al lavoro frontaliero, sollecitando il Governo a intervenire: "Non possiamo continuare a lasciare nell’incertezza lavoratrici, lavoratori e famiglie che attendono da troppo tempo risposte sulle criticità fiscali e sulle tutele sociali. Sono questioni che chiamano in causa direttamente la responsabilità dello Stato e sulle quali servono iniziativa politica, confronto con San Marino e soluzioni concrete. La Regione può e deve fare la propria parte, dando voce al territorio e sostenendo le istanze dei frontalieri, ma non può sostituirsi al Governo nelle competenze che spettano allo Stato. In questi mesi abbiamo lavorato in Regione per rafforzare la collaborazione con San Marino, mettendo nero su bianco, anche attraverso un nuovo Protocollo, impegni concreti su lavoro, sanità, mobilità e servizi. La firma dell’accordo con l’Unione europea dà ulteriore valore a questo percorso. Ora, però, è il momento di passare dalle opportunità alle decisioni e dagli impegni ai risultati".

