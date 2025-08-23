Accusa di violenza su minore: concessi i domiciliari a 34enne

A segnalare l’accaduto ai carabinieri è stata la moglie dell’indagato

È stato posto agli arresti domiciliari l’uomo di 34 anni, di origine filippina, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un dodicenne francese. I fatti sarebbero avvenuti martedì scorso nelle acque antistanti uno stabilimento balneare di Miramare. (Vedi notizia)



Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo avrebbe avvicinato il minore in mare, compiendo atti sessuali per pochi secondi prima di essere respinto. A segnalare l’accaduto ai carabinieri è stata la moglie dell’indagato, dopo una lite tra il marito e il padre del ragazzo.



Durante l’udienza di convalida, il 34enne ha negato ogni responsabilità, parlando di un contatto involontario e sostenendo che il racconto del minore fosse inventato. Il giudice ha comunque disposto la misura cautelare dei domiciliari in attesa del processo.