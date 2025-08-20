Ragazzino denuncia abusi durante bagno in mare, arrestato 34enne

I fatti avvenuti sulla spiaggia di Rimini, indagini della Procura

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 34enne di origini filippine, residente a Milano, per l'ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata su un minore di età inferiore di 14 anni. Secondo le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, l’uomo ha avvicinato il ragazzino durante un bagno in mare nella zona dello stabilimento 140. Il 12enne si è ribellato e ha chiesto aiuto, attirando l’attenzione di genitori e marinai di salvataggio, che hanno immediatamente contattato i Carabinieri. Il minore è stato ascoltato con la presenza di una psicologa forense ed è stato ritenuto credibile. L’indagato, difeso dall’avvocata Ninfa Renzini, ha dichiarato che il contatto sarebbe stato accidentale. La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.



