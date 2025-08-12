Achille Alessandri e Carlotta Verde guidano il Td Rimini in un weekend di gare intense

La squadra riminese ha partecipato con i propri atleti e atlete ai Campionati Italiani giovanili di Triathlon e alla Coppa delle Regioni

Tre giorni di gare intense per gli atleti e le atlete del Triathlon Duathlon di Rimini, impegnati anche a Lovadina per i Campionati Italiani di Triathlon Giovanili.



I migliori risultati individuali arrivano dalla prova Yb: Achille Alessandri quarto, Carlotta Verde quinto, al termine di una gara all’attacco fin dalle prime bracciate, Allegra Belletti settimo e Greta Fasolo decima. Si è classificata al 18esimo posto Aurora Toccaceli, alla sua prima stagione di triathlon. Belletti sale in testa alla classifica di Coppa Italia, seguita a stretto giro da Verde; Alessandri consolida il terzo posto.



Nel Campionato Italiano Mixed Relay il Td Rimini ha schierato tre team: uno Junior e due Youth B, dando spazio anche ai giovanissimi Edoardo Sittinieri e Sergio Rabottini, al primo anno Youth A. Quinto posto per la squadra composta da Verde, Alessandri, Belletti e Paesani tra gli Youth, al termine di una prova combattutissima e venticinquesimo posto sia per il secondo team che per la squadra junior.

Dai Campionati giovanili alla Coppa delle Regioni: tanti giovani del Td Rimini coinvolti nelle rappresentative del Veneto e dell'Emilia Romagna. Emozionante debutto nella squadra Ragazzi di Maicol Diotallevi, a completamento di un’ottima prima parte di stagione.

Per Alessandri e Verde un'ulteriore bella notizia: sono stati convocati al raduno dei migliori Youth italiani a Bardonecchia, dal 16 al 22 agosto.