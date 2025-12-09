Achille Lauro ha scelto Rimini per l'anteprima del suo nuovo tour negli stadi

L'artista, re delle classifiche nazionali, si esibirà a giugno allo stadio Romeo Neri

Il calendario di Achille Lauro si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento: il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini andrà in scena l’Anteprima di “Comuni Immortali”, il progetto live che il prossimo anno porterà per la prima volta l’artista allo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno, già sold-out) e allo Stadio San Siro di Milano (15 giugno, ultimi biglietti disponibili).

L’annuncio arriva a pochi mesi dal via del tour nei palazzetti che a marzo 2026 toccherà tutta Italia con 15 date da tempo sold-out. I successi inarrestabili della parte live si sommano a quelli della sua musica che per tutto l’anno ha dominato le classifiche radiofoniche e di streaming: da “Amore Disperato” (Platino) e “Comuni Mortali” (album, Platino), a “Amor” (Platino) e “Incoscienti giovani” (Platino) – in gara a Sanremo, seconda canzone più ascoltata su Spotify nel 2025 –, fino al più recente “Senza una stupida storia”.

I biglietti per la data di Rimini del 7 giugno 2026 sono disponibili dalle ore 14:00 di domani, 10 dicembre, in presale sul canale broadcast di Instagram di Achille Lauro, e dalle ore 14:00 del 12 dicembre in general sale su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.