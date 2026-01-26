Acquisti senza sapere cosa c’è dentro: il fenomeno delle mystery box sbarca in Valmarecchia

Arrivano le mystery box al Centro Valmarecchia a Villa Verucchio

Torna al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio l’esperienza che ha già coinvolto tantissime persone in tutta Italia: un acquisto al buio che permette di aggiudicarsi una mistery box di prodotti provenienti da stock, giacenze, resi, spedizioni smarrite e pacchi non ritirati dei maggiori portali del commercio online.

Dal 28 gennaio all’1 febbraio all’interno del Valmarecchia sarà presente “Ama Discount”, spazio dedicato all’esperienza di acquisto al buio.

I clienti potranno scegliere il proprio pacco senza aprirlo, perciò senza conoscerne il contenuto. All’interno, a titolo esemplificativo, gadget elettronici, accessori per la casa, oggetti di alta tecnologia, cosmetici, capi di abbigliamento, orologi, videogiochi e molto altro. Si paga in base al peso, successivamente si può decidere di portare a casa il proprio acquisto o aprirlo sul momento per scoprirne il contenuto in diretta. Le “mistery box” sono segrete, così come il valore dei prodotti all’interno. La sorpresa sta proprio qui: non è possibile sapere con certezza se il valore dei prodotti nella scatola è superiore o inferiore al prezzo di acquisto. I più fortunati avranno allora la possibilità di fare grandi affari a prezzi contenuti.