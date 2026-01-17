Addio a 37 anni a Giacomo Arlotti, insegnante e calciatore tra Stella e Bellariva

Arlotti, ruolo difensore, è cresciuto nel vivaio della Stella

È scomparso all'età di 37 anni Giacomo Arlotti, insegnante di matematica e scienze all'Istituto Comprensivo Marvelli, con lunghi trascorsi nel calcio dilettantistico locale. Arlotti, ruolo difensore, era cresciuto nel vivaio della Stella e per otto stagioni ha vestito la maglia gialloblù, per poi trasferirsi al Bellariva. Ed è proprio quest'ultima società ad aver dato notizia del decesso del giovane, avvenuto nella mattinata di ieri (venerdì 16 gennaio). "È stato con noi 4 anni, dalla 3a categoria fino alla conquista della Prima (indossando anche la fascia di capitano). Oltre che un ottimo giocatore era anche un bravissimo ragazzo, meritandosi la simpatia e la stima di tutti noi, tutte cose che si era guadagnato anche nell'ambito scolastico, dove insegnava matematica e scienze", il ricordo del Bellariva, che ha pubblicato una foto in cui Arlotti festeggia il gol segnato nella finale di coppa di Terza Categoria disputatasi allo stadio Romeo Neri.