Addio a "Barba", storico tifoso del Rimini Calcio

Ne dà notizia il Collettivo Riminese: è scomparso Gabriele Delli Ponti

È scomparso Gabriele Delli Ponti, da tutti conosciuto come "Barba", riminese e grande tifoso del Rimini Calcio. Era stato ospite anche delle trasmissioni televisive locali dedicate alla squadra biancorossa. A dare notizia del decesso di "Barba" è stato il Collettivo Riminese sui social. "Anni e anni sulle tribune del Romeo Neri per il Rimini, migliaia di chilometri per tutta Italia per il Rimini, gioie, dolori, esultanze e disperazioni per il Rimini. Grande amico del Collettivo Riminese: per sempre uno di noi", lo ricorda così il Collettivo. Barba era stato anche nel direttivo dell'associazione Amici del Rimini Calcio. La redazione si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gabriele, porgendo le condoglianze alla famiglia.