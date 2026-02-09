Addio a Gabriele Rampa: la sua gioia più grande era portare in viaggio le persone

Una vita alla guida dei pullman: se ne va il fondatore di Rampa Bus

Si è spento ieri, domenica 8 febbraio, all’età di 85 anni Gabriele Rampa, figura storica e amatissima in Romagna. Per molti era considerato il pioniere dei pullman: con la sua “Rampa Bus” ha accompagnato generazioni di viaggiatori in tutta Italia e in Europa, organizzando migliaia di viaggi che hanno lasciato ricordi indelebili.

Originario di Vasto, Gabriele iniziò a guidare gli autobus appena ottenuta la patente. Nel 1960, a vent'anni, si trasferì in Valmarecchia, lavorando come camionista nel trasporto di grandi massi destinati alla costruzione delle scogliere nel territorio di Rimini Nord. Lavorò poi fino alla fine degli anni '70 come autista presso le Ferrovie Padane.

Nel 1979 decise di mettersi in proprio acquistando il suo primo pullman. Nacque così “Autonoleggi Rampa”, poi diventata “Rampa Bus”, che negli anni 2000 contava una flotta di ben 20 mezzi. Per Gabriele i bus non erano solo un lavoro: erano la sua vita. La moglie Bruna e i figli, Emilia e Mauro, ricordano con orgoglio la passione e la gioia che metteva in ogni viaggio, convinto che rendere felici i passeggeri fosse la sua più grande soddisfazione. Fino all’ultimo giorno, l’8 dicembre scorso a Loreto, Gabriele ha accompagnato i suoi viaggiatori, portando avanti la sua missione con dedizione.

Grazie al suo carattere dolce e nobile, era stimato e benvoluto da tutti. La veglia funebre si terrà martedì sera alle 20 nella Pieve di Secchiano, mentre i funerali avranno luogo mercoledì 11 febbraio alle 14:30, con partenza dall’ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria intorno alle ore 14.

Anche la redazione di altarimini.it porge sentite condoglianze alla famiglia.