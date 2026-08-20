Addio a Gino Brighi, ex dipendente della Provincia di Rimini

È l'uomo trovato senza vita all'interno della sua abitazione nella mattina del 18 agosto

È Gino Brighi il 72enne trovato senza vita all'interno della sua abitazione a Rimini, martedì 18 agosto. L'uomo, che non era sposato e non aveva figli, è deceduto probabilmente per un malore: il decesso risalirebbe ai primi giorni del mese. Come riferisce il Resto del Carlino, Brighi era stato dipendente dell'ente provinciale fino al pensionamento, avvenuto nel 2016. Aveva vissuto negli uffici la storica nascita della Provincia di Rimini nel 1995. I suoi colleghi lo chiamavano "Ginone": lavorava al protocollo, nella segreteria Affari Generali.