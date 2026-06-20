Addio a Giovanni Iwanejko, storico pediatra dell'ospedale di San Marino e originario di Rimini

È scomparso all'età di 79 anni

San Marino piange la scomparsa a 79 anni di Giovanni Iwanejko, medico che ha legato una parte importante della propria attività professionale alla Pediatria dell’Ospedale di Stato. Nato a Rimini, ha iniziato nel 1972 come assistente medico presso Villa Maria. Un anno dopo ha iniziato il suo percorso professionale sul Titano, fino a diventare nel 1988 direttore del servizio di pediatria presso il nosocomio sammarinese.

La Segreteria di Stato per la Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Iwanejko, "La sua figura - si legge in una nota - resta associata a un lungo percorso di dedizione professionale, attenzione ai piccoli pazienti e vicinanza alle famiglie, valori che il personale della Uoc Pediatria aveva recentemente voluto ricordare anche attraverso la targa collocata nella sala degli ambulatori pediatrici al 6° piano dell’Ospedale di Stato".

"In questo momento di dolore, la Segreteria di Stato per la Sanità e l’Iss si uniscono al cordoglio dei familiari, dei colleghi, del personale sanitario e di quanti hanno conosciuto e apprezzato il Dr. Iwanejko nel corso della sua lunga attività al servizio della comunità sammarinese. La sua memoria rimane parte della storia della Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e del rapporto di fiducia costruito nel tempo con generazioni di bambini, genitori e professionisti", chiosa la nota.