Il lutto Addio a Lia, storica cuoca del ristorante Trampolines di Riccione

La donna aveva 89 anni

È scomparsa martedì scorso (27 ottobre), a 89 anni, Lia Magnani, ex cuoca del ristorante Trampolines di Riccione. Assieme al marito Walter Scarponi, con il quale condivideva l'attività lavorativa, aveva scritto un libro di ricette, "Farina del mio sacco, ricordi e ricette". Oltre sessanta gli anni spesi come cuoca del Trampolines, aperto nei primi anni '60 sul lungomare della Repubblica. Il funerale è in programma domani (31 ottobre) alle 10, alla chiesa di San Martino in viale Diaz. Anche la sindaca ricorda Lia: "Un esempio autentico di pioniera del nostro turismo: una donna di straordinaria visione, sempre mossa da una profonda disponibilità al sacrificio e da una cultura dell’accoglienza genuina e cordiale. Con il suo lavoro appassionato, ha saputo conquistare generazioni di ospiti e far apprezzare ed amare Riccione in Italia e in tutta Europa. A nome di tutta la comunità riccionese e mio personale, stringo in un forte abbraccio il marito Walter, i figli Cristina, Andrea, Alberto, Alessandro e Antonio e tutta la famiglia". Anche la redazione porge le proprie condoglianze alla famiglia Scarponi.