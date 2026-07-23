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Addio a Marino Righi, figura storica del calcio sammarinese

Aveva 90 anni. Ex portiere e dirigente della Libertas

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
23 luglio 2026 15:43
Addio a Marino Righi, figura storica del calcio sammarinese - Marino Righi PH AC LIBERTAS
Marino Righi PH AC LIBERTAS
Repubblica San Marino
Sport
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La Federazione Calcio Sammarinese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marino Righi, figura storica del calcio del Titano. Portiere in gioventù, Righi ha legato il proprio nome in maniera indissolubile a quello della Libertas, di cui è stato dirigente per tantissimi anni, condividendo con la squadra granata gioie e dolori sportivi, ma rivelandosene, sempre e comunque, una figura di riferimento. Pur provato dalla malattia, nel passato recente si era rivisto sugli spalti dello stadio di Montecchio per assistere ad una partita della squadra del cuore. Nel 2018, in occasione dei 90 anni della Libertas, il club di Borgo Maggiore lo aveva celebrato consegnandogli una speciale targa. Si è spento all’età di 85 anni. Tutta la Fsgc si unisce al dolore della famiglia e della Libertas. Anche la redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia di Marino Righi.

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