Addio ad Alberto Bertone, fondatore dell'azienda Acqua Sant’Anna

L’imprenditore piemontese aveva 59 anni

La famiglia Bertone, insieme a tutti i dipendenti e collaboratori, ha comunicato la scomparsa di Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna. Aveva 59 anni.

Fondatore dell’azienda nel 1996, Bertone è stato descritto come “un imprenditore visionario e coraggioso”, capace di unire intuito, innovazione e una profonda attenzione per le persone. Sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è cresciuta fino a diventare un’eccellenza del Made in Italy, leader nazionale nel settore delle acque minerali e realtà di riferimento anche a livello internazionale.

Nel comunicato diffuso dalla società si legge che “il suo lascito va oltre i risultati economici: la sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa”.

Chi ha lavorato al suo fianco lo ricorda come un uomo profondamente legato alla famiglia, animato da altruismo e senso del dovere, valori che hanno guidato ogni sua scelta professionale e personale. “Un grande uomo – sottolinea l’azienda – che non sarà mai dimenticato da chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso umano e professionale”.