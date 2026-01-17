Addio ad Antonio Paolini, storico custode del Pietracuta Calcio

Dirigente e tifoso, scomparso a 88 anni. Il figlio Gianluca "Geppo" è un altro dirigente molto noto della squadra rossoblù

Il Pietracuta Calcio piange la scomparsa di Antonio Paolini, da tutti conosciuto come Tonino, storico custode e magazziniere della società rossoblù. Aveva 88 anni. La società lo ricorda così: "Tonino ha rappresentato alla perfezione la figura del dirigente-tifoso, dedito alla squadra del paese per gran parte dei suoi 88 anni vissuti con passione e operosità".

Il Pietracuta ricorda anche un aneddoto: "Dopo aver piazzato le bandierine al campo facendo il giro con la Vespa, lo potevi sentir dichiarare con il proverbiale realismo e l’immancabile dialetto noun a duvresmi fe la sgonda categoria (noi dovremmo fare la Seconda categoria), ma in realtà andava fiero di seguire il suo Pietracuta addirittura in Eccellenza".

"Tonino ha avuto modo di vedere e salutare il Pietracuta poche settimane fa in una delle partite più prestigiose della sua storia, contro la blasonata Spal", chiosa il post della società rossoblù, che oggi sarà presente ai funerali, celebrati alle 14.30 nella chiesa Parrocchiale. Paolini lascia il figlio Gianluca, da tutti conosciuto come "Geppo", altro storico dirigente rossoblù, il nipote Leonardo e la nuora Debora.