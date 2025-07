Addio al Cavalier Elso Casadei: scompare a 104 anni un testimone della memoria riminese

Ha combattuto durante la Seconda guerra mondiale, riportando un’invalidità

Si è spento oggi, 25 luglio, all’età di 104 anni il Cavalier Elso Casadei, figura storica della sezione riminese dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.n.m.i.g.), di cui è stato per lunghi anni socio, dirigente e tesoriere. La notizia è stata diffusa con profondo cordoglio dall’associazione stessa, che ne ricorda con affetto e riconoscenza l’instancabile impegno.

Nato nel 1921, Casadei ha combattuto durante la Seconda guerra mondiale, riportando un’invalidità che lo avrebbe legato per tutta la vita all’A.n.m.i.g., cui aderì negli anni Settanta. Dopo il conflitto, ha lavorato per decenni presso le Ferrovie dello Stato di Rimini, guadagnandosi il rispetto e l'affetto di colleghi e concittadini.

Punto di riferimento costante per l’associazione, Casadei ha partecipato attivamente alla vita associativa fino ai suoi ultimi giorni, rappresentando una memoria vivente di un passato che non deve essere dimenticato. La sua scomparsa segna una perdita non solo per l’A.N.M.I.G., ma per tutta la comunità riminese, che saluta uno degli ultimi testimoni diretti di una pagina fondamentale della nostra storia.

I funerali si terranno sabato 26 luglio, alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale “Cristo Re” di via delle Officine, a Rimini.