Addio alle "auto fantasma": la nuova legge sblocca la rottamazione dei veicoli fermi

Dal 20 febbraio 2026 entra in vigore la legge n.14/2026 che consente la rottamazione dei veicoli non più utilizzabili e sottoposti a fermo amministrativo, con successiva cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Secondo Federconsumatori Rimini, la misura mira a liberare strade e depositi dai cosiddetti “veicoli fantasma”, stimati in circa 4 milioni a livello nazionale, di cui 1 milione costituiti da carcasse inutilizzabili.

I proprietari, i comuni e gli enti locali potranno richiedere la radiazione dei veicoli dal PRA, consegnandoli ai centri di raccolta o ai concessionari in caso di acquisto di un veicolo nuovo. La procedura prevede un’attestazione di inutilizzabilità rilasciata dalla polizia locale e, una volta completata, pone fine agli obblighi di pagamento del bollo e, fino al 2024, della RCA sui veicoli fuori uso, senza cancellare eventuali debiti pregressi.

Tra le novità introdotte anche un elenco telematico pubblico delle vetture non sottoposte alle campagne di richiamo entro 24 mesi, consultabile tramite il Portale dell’Automobilista o app mobile. La misura rafforza la sicurezza stradale e consente di verificare eventuali inadempienze dei costruttori o dei proprietari, evitando sanzioni.