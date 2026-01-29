Addio alle vecchie carte di identità: a Santarcangelo lo sportello del cittadino amplia gli orari

Per il rilascio della carta di identità elettronica

A partire dal 1° febbraio lo Sportello al cittadino amplia i suoi orari di apertura per il rilascio della carta d’identità elettronica: nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, il consueto orario di apertura (8,30-12,30) sarà prolungato alle ore 14.

L’ampliamento dell’orario è funzionale soprattutto alla sostituzione delle carte di identità cartacee che, come comunicato dal Ministero dell’Interno a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Ue n. 1157/2019, cesseranno la validità dal prossimo 3 agosto.

Chi è ancora in possesso di documento cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata, è dunque invitato a programmare la sostituzione dello stesso con la carta elettronica, considerando che la carta d’identità elettronica viene consegnata dopo circa sei giorni lavorativi dalla data di richiesta.

È possibile prenotare un appuntamento per la richiesta della CIE contattando lo Sportello al Cittadino al numero 0541/356.356 o all’indirizzo mail [email protected], oppure attraverso l'Agenda online disponibile sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it.

Nel frattempo, il Comune di Santarcangelo ha inviato l’avviso della scadenza della carta di identità elettronica con messaggi direttamente sull’app Io: ai cittadini che non sono registrati sull’app sarà invece recapitata un’apposita lettera cartacea di avviso.

I cittadini residenti all’estero e iscritti all’Aire, infine, dovranno necessariamente rivolgersi al Consolato. Le persone temporaneamente dimoranti a Santarcangelo ma non residenti, dovranno prendere contatti, via mail o telefono, con lo Sportello al cittadino che provvederà ad accertare l’effettiva dimora prima di poter rilasciare la carta. Salvo i casi di reale documentata urgenza, per Aire e non residenti l’appuntamento sarà assegnato non prima di 30 giorni dalla richiesta.