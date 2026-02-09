Addio alle vecchie carte d’identità: il Comune di Rimini organizza open day per la Cie

Oltre all'open day, rimane sempre attiva la possibilità di richiedere la Carta d'Identità Elettronica prenotandosi online

Il Ministero dell'Interno ha stabilito che il 3 agosto 2026 sarà l'ultimo giorno di validità delle vecchie carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Da quella data, tutte le carte d'identità in formato cartaceo dovranno essere sostituite con la Carta d'Identità Elettronica (Cie).

A Rimini sono alcune migliaia i cittadini interessati da questa scadenza e per agevolare il passaggio alla CIE e venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune di Rimini ha organizzato un primo open day sabato scorso molto partecipato. Sono state 76 le Cie rilasciate in poche ore. Per questo l’ufficio anagrafe ha deciso di proporne un altro fissato per sabato 21 febbraio con 6 postazioni dedicate al rilascio della Carta d'Identità Elettronica, con accesso libero e senza necessità di prenotazione: tre presso l’anagrafe centrale di via Marzabotto e tre presso l'Anagrafe di Piazza Cavour, 30.

L’iniziativa è particolarmente rivolta ai possessori della vecchia carta d’identità cartacea.

Cosa serve per ottenere la Cie

I cittadini dovranno presentarsi con: una foto recente, la carta d'identità cartacea in corso di validità, € 22,00 (è possibile pagare anche con POS)

Prenotazione online sempre disponibile

Oltre all'open day, rimane sempre attiva la possibilità di richiedere la Carta d'Identità Elettronica prenotandosi online, con la scelta della data e della sede dell’ufficio di rilascio, alla pagina web del Comune di Rimini: Richiedere la carta di identità elettronica | Comune di Rimini

Sedi comunali per il rilascio della Cie (su prenotazione)

Le Carte d'Identità Elettroniche vengono rilasciate presso le seguenti anagrafi comunali: Anagrafe Sede Centrale - Via Marzabotto, 25 - 47922 Rimini. Delegazione anagrafica Centro storico - Piazza Cavour, 30 - 47921 Rimini. Delegazione anagrafica di Viserba - Via Mazzini, 22 - 47922 Rimini. Delegazione anagrafica di Miramare - Piazza Decio Raggi, 2 - 47924 Rimini. Delegazione anagrafica Villaggio Primo Maggio - Via Bidente, 1/P - 47922 Rimini. Delegazione anagrafica Corpolò - Piazza dei Bizzocchi, 4 - 47923 Corpolò.