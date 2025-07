Addio all'ex sindaco Quinto Sardonini: "Una grande dedizione per la sua Maiolo"

Scompare a 75 anni l'ex sindaco del quinquennio 1999-2004, il ricordo dell'attuale primo cittadino Fattori

La comunità dell'Alta Valmarecchia piange la scomparsa a 75 anni di Quinto Sardonini, ex sindaco di Maiolo e veterinario. Originario di Novafeltria, dopo un'improvvisa e fulminea malattia ha lasciato la moglie Maria Cristina e i figli Stefano e Carlotta.

Sardonini era molto noto per il suo impegno politico. Sindaco di Maiolo nel quinquennio 1999-2004, per diversi mandati consigliere comunale. Nell'ultima tornata elettorale si era presentato nella lista "Per Maiolo, onesto come il pane" a sostegno della candidatura di Maurizio Moroni a sindaco.

Avversario politico per decenni, ma con grande rispetto, del sindaco Marcello Fattori: "Non chiamatelo avversario, assolutamente no. L'ho sempre avuto contro (sorride, ndr), ma abbiamo sempre avuto un bel rapporto umano", dice il primo cittadino.

"Era una brava persona, non abbiamo neanche avuto il tempo di metabolizzare la sua scomparsa. Come si dice in questi casi, se ne va un pezzo di storia di Maiolo. Una brava persona e un bravo amministratore, che ha svolto il suo ruolo pubblico sempre con la convinzione e la volontà di fare il bene del suo Paese, per il quale si è messo a disposizione. Non ha mai agito per fini personali, per ambizione, ma solo per Maiolo. Lo posso dire senza ombra di dubbio", le parole di Fattori.

Il funerale di Quinto Sardonini sarà celebrato martedì prossimo (17 giugno) alle 16 presso la Chiesa Parrocchiale San Pietro in Culto di Novafeltria, il rosario la sera prima (16 giugno) alle 20.30. La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia Sardonini.

Riccardo Giannini