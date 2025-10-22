Addio Braglia: è la bandiera Giovanni Tedesco il nuovo tecnico del Perugia

Ha allenato nel campionato maltese e in Qatar

Il Perugia ha ufficializzato di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Giovanni Tedesco. Un ritorno quello di Tedesco, in biancorosso da calciatore dal 1998 al 2004.

Profondo conoscitore dell’ambiente di Perugia, Tedesco vi torna dopo aver vestito la maglia del Grifo da calciatore, legando il suo nome a a tanti momenti significativi della storia del club, una su tutte la vittoria della Coppa Intertoto nel 2003 segnando una delle due reti nella finale di ritorno contro il Wolfsburg. Dal 1998 al 2004 6 stagioni in Serie A con 183 presenze totali comprese le Coppe (di cui 154 da capitano) e 25 reti.

Per lui anche la vittoria di 2 campionati di Serie B con Fiorentina e Salernitana.

Da allenatore ha iniziato nel Palermo per poi guidare le squadre del campionato maltese come Hamrun Spartans, Gzira United, La Valletta, Sirens, Santa Lucia e vincere due coppe di Malta con il Floriana e il Birkirkara. Un’esperienza in Qatar alla squadra del Al-Mesaimeer.

Nella nota ufficiale, il club conclude così: "In un momento così difficile dal punto di vista sportivo cosa c'è di meglio di un allenatore che ama e soffre per i colori biancorossi?".

Prende il posto di Piero Braglia dimessosi all’indomani della sconfitta rimediata a Pineto. La squadra umbra è penultima nel girone B del campionato di serie C con tre punti, frutto di tre pareggi.