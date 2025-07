Addio Claudio Drudi, storico sindacalista di Rimini

Il funerale sarà celebrato il 3 luglio alle 9 presso la Sala del commiato del Cimitero monumentale di Rimini

È scomparso a 78 anni Claudio Drudi, già segretario della Lega Spi-Cgil di Rimini ex quartieri 1 e 4, impegnato anche recentemente nell'attività del comitato dei sì, ai referendum dello scorso giugno. Il funerale sarà celebrato dopodomani (giovedì 3 luglio), alle ore 9, presso la Sala del commiato del Cimitero monumentale di Rimini. Il saluto di commiato sarà tenuto da Meris Soldati a nome del sindacato. Drudi è stato inoltre tra i primi volontari del sindacato pensionati a partecipare ai Campi della legalità di Libera, Arci e Spi-Cgil, a partire nel 2014. In particolare è stato nel Campo di Riace, allo scopo di "testimoniare, nei terreni e negli immobili confiscati, un impegno forte contro tutte la mafie", come scriveva nel suo diario quotidiano.

"Credo che si possa dire che Claudio aveva la capacità di entrare subito in sintonia con i tanti giovani incontrati nei Campi della Legalità, saper ascoltarli e di trasmettere poi la sua esperienza da volontario, per poi spiegare cosa sia il sindacato pensionati della CGIL e la scelta dell'impegno dei pensionati e delle pensionate per la cultura della legalità”, le parole del segretario della Spi-Cgil Rimini Roberto Battaglia.