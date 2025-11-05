Addio Claudio Lo Bianco, la Verucchio calcistica piange l'ex allenatore

È scomparso all'età di 79 anni. Aveva lavorato anche a Pietracuta, San Vito e Corpolò

Originario di Siracusa, ma verucchiese d'adozione, Claudio Lo Bianco è scomparso ieri (martedì 4 novembre) all'età di 79 anni. È stato tra i protagonisti del calcio locale: per anni infatti ha svolto i ruoli di allenatore dei portieri o di allenatori di squadre giovanili nella sua Verucchio, ma anche a Pietracuta, Corpolò e San Vito. Lascia la moglie Anna Maria, i figli Gregory e Mary, la nuora Ewa, il genero Milko, i nipoti Klaudiusz e Aurora, la pronipote Azzurra. Il funerale sarà celebrato domani (giovedì 6 novembre) alle 15 presso la Chiesa Parrocchiale di San Paterniano a Villa Verucchio.

L'asd Verucchio Calcio lo ricorda così: "Allenatore appassionato e punto di riferimento per tanti ragazzi che ha visto crescere sul campo, Claudio ha lasciato un segno profondo nella nostra società e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sincere condoglianze da parte di tutti noi. Ciao Claudio, e grazie per tutto ciò che hai donato al calcio e ai nostri ragazzi".

Commosso anche il ricordo del Pietracuta Calcio: "I tuoi ragazzi di allora, che nel frattempo sono diventati uomini, ti ricordano ancora con immutato affetto, memori della grande umanità e simpatia che ti ha sempre contraddistinto. Fai buon viaggio Mister Claudio Lo Bianco, che la terra ti sia lieve".

