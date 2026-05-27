Addio degrado, nuova illuminazione e più sicurezza per i sottopassi della zona centro-sud di Rimini

Il piano di ammodernamento proseguirà nei prossimi mesi anche nella zona nord della città

Più visibilità, più sicurezza e spazi di attraversamento più funzionali. Si è concluso il piano di riqualificazione illuminotecnica realizzato da Anthea nei sottopassi della zona centro-sud di Rimini, un intervento mirato a migliorare la qualità e la sicurezza dei percorsi pedonali, ciclabili e veicolari, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’operazione, condotta dalla società che gestisce la manutenzione della pubblica illuminazione per il Comune di Rimini, ha interessato numerosi punti strategici della città. "I lavori hanno previsto la sostituzione dei corpi illuminanti non più efficienti, l’installazione di nuove lampade Led ad alta efficienza energetica e il ripristino delle linee elettriche danneggiate che causavano frequenti malfunzionamenti. Particolare attenzione è stata dedicata alla distribuzione della luce, con l’obiettivo di eliminare le aree in penombra e garantire un’illuminazione più uniforme lungo tutti i percorsi. Un intervento che migliora non solo il comfort visivo, ma anche la percezione di sicurezza per cittadini, ciclisti e automobilisti", si legge in una nota di Anthea.

Le opere hanno interessato diversi sottopassi della zona centro-sud, tra cui: il sottopasso del Parco Maria Callas e quello di Via Portofino, a servizio delle aree verdi e dei collegamenti pedonali; Via Poerio, Via Lagomaggio e Viale Oliveti, nodi strategici della viabilità cittadina; i sottopassi di Via Parigi, Viale Bergamo - Viale Madrid, Viale Brindisi - Leonardo da Vinci, Viale Oslo - Latina - Assisi e Viale Pescara - Ankara, dove gli interventi si sono concentrati in particolare sul miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili.

Il piano di ammodernamento proseguirà nei prossimi mesi anche nella zona nord della città, nell’ambito del programma condiviso da Anthea e Comune di Rimini per rendere la rete di illuminazione pubblica sempre più moderna, efficiente e sostenibile.

“Un sottopasso ben illuminato non è solo una questione di estetica, ma porta con sé vivibilità, sicurezza di attraversamento e tranquillità per i cittadini e i turisti. Le nostre squadre sono intervenute a 360 gradi per risolvere le criticità storiche di questi snodi di collegamento, perché la riqualificazione delle città, dal centro alle zone più periferiche, è un passo fondamentale per far stare meglio le persone e rendere più accoglienti i luoghi che abitano”, le parole di Nadia Rossi, amministratrice unica di Anthea.