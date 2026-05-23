Addio "Gardo" Paganelli, storico produttore di olio: i ringraziamenti della famiglia

Paolo, figlio di "Gardo" Benito Paganelli: "Grazie a chi c'è stato vicino in questo momento molto triste"

Martedì scorso (19 maggio) la comunità di Santarcangelo ha pianto la scomparsa di Benito Paganelli, da tutti conosciuto come "Gardo", patron dello storico e omonimo frantoio di Santarcangelo. "Gardo" è scomparso all'età di 91 anni e sono stati tanti gli attestati di vicinanza alla famiglia, partendo dal sentito ricordo nelle parole del sindaco clementino Filippo Sacchetti e del suo predecessore, Alice Parma, oggi consigliera regionale. La famiglia Paganelli ha deciso di ringraziare la comunità per la vicinanza, attraverso un messaggio di uno dei figli, Paolo. A nome della famiglia ringrazia la nostra redazione, le testate giornalistiche e tutte le persone "che sono state vicine a noi in questo momento molto triste per la perdita del nostro caro Gardo: partenti, amici, tutti quanti". Un ringraziamento poi a Sacchetti e Parma: "Un ringraziamento particolare per le bellissime parole che hanno pubblicato".