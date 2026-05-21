Addio "Gardo": Santarcangelo piange la scomparsa di Benito Paganelli, titolare dell'omonimo frantoio

Aveva 91 anni, è deceduto martedì scorso

Santarcangelo piange la scomparsa di Benito Paganelli, da tutti conosciuto come "Gardo", titolare dell'omonimo frantoio clementino. Aveva 91 anni ed è deceduto martedì scorso (19 maggio). Lascia la moglie Paola e i figli Paolo e Massimo. Domani (22 maggio) il funerale, che sarà celebrato alle 10.30 presso la Chiesa parrocchiale di Stradone. Stasera (21 maggio), alle 20.30, il rosario.

L'ex sindaca clementina, oggi consigliera regionale, Alice Parma ricorda così Paganelli: “Gardo è stato un riferimento per tutto il nostro territorio. Con il suo lavoro e la sua passione ha ricevuto negli anni tanti riconoscimenti in tutta Italia per l’incredibile qualità del suo olio, un vero orgoglio per tutti noi.

Ciao Benito, ci mancherai. Un abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi cari".

Dalla redazione di altarimini.it le condoglianze alla famiglia Paganelli.