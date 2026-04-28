Addio Gilberto Gattei: il funerale giovedì 30 aprile a Santarcangelo

Lo speaker radiofonico ha lasciato un grande ricordo: tanti i messaggi pubblicati sui social da colleghi, addetti ai lavori e anche ascoltatori

Ieri (lunedì 27 aprile) è scomparso Gilberto Gattei, 69 anni, storico speaker radiofonico originario di Santarcangelo. Sarà proprio la città clementina a ospitare il funerale, giovedì prossimo alle 15 nella Chiesa della Collegiata. Il rosario sarà officiato invece a Rimini, nella chiesa di San Raffaele in via Codazzi, a partire dalle 20.30. La morte di Gilberto, conosciuto da tutti come Gibo, è arrivata come un fulmine a ciel sereno: ieri, quando la notizia è diventata di dominio pubblico, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dai colleghi, dagli addetti ai lavori e anche dagli ascoltatori. Gilberto aveva lavorato per Radio Rimini, Radio Sabbia, Radio San Marino e Radio Gamma. Ma era conosciutissimo per essere una delle voci del Pubbliphono, per la sua attività di dj e per aver presentato diversi eventi in tutto il territorio riminese e sammarinese. Gibo era amato per la sua schiettezza e simpatia, tipiche del territorio romagnolo, e con il suo lavoro trasmetteva passione ed entusiasmo. Era un appassionato di auto storiche e di calcio, tifoso del Bologna e del Rimini: anche dalla città delle 2 torri sono arrivati messaggi intensi di cordoglio.