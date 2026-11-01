Il lutto Addio Lucio Battistini: Rimini piange un'anima bella

"Lucio, grazie per la tua amicizia e il tuo sostegno in tanti momenti. Fai buon viaggio", le parole del sindaco Sadegholvaad

"Lucio, grazie per la tua amicizia e il tuo sostegno in tanti momenti. Fai buon viaggio". Così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricordato sui social Pier Luciano "Lucio" Battistini, imprenditore scomparso all'età di 62 anni, compiuti lo scorso 6 ottobre; nel 2021 si era candidato nella lista Futuro con Jamil, a sostegno proprio dell'attuale primo cittadino. Battistini ha gestito locali a Rimini e in Sardegna, prima di lavorare in un'azienda del settore alimentare. Come raccontò lui stesso in occasione della sua candidatura, era appassionato di nuoto, corsa e un accanito lettore. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook: "Se penso alla persona che sei stata, solo pensieri positivi, hai trasmesso rispetto, discrezione e grande intelligenza. Grata di averti conosciuto e di aver passato molti momenti gratificanti insieme". E ancora: "Lucio, sei stato un esempio incredibile. Sei stato più forte di quella infame caduta. Più forte di quel grande amore lasciato nello strazio di un letto d'ospedale. Più grande di quell'equipe di F1 che non è riuscita; lei no ma tu in piedi ci sei tornato col cuore, la forza d'animo, il sorriso di un'anima, ne sono certo, ora corre giosa finalmente libera di volare. Arrivederci anima bella". Infine: "Capitano mio, capitano. Ti chiamavo così perché eri una persona speciale: la tua saggezza, la tua cultura, la tua empatia e quella bella energia che sapevi trasmettere a tutti. Hai attraversato la vita con una forza e una dignità straordinarie. Porterò sempre con me il tuo ricordo, le nostre chiacchierate e i momenti condivisi e i nostri tramonti al porto".

La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia di Lucio Battistini.