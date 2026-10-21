Addio Paolo Rambaldi: figlio del fondatore di Italia in Miniatura e presidente Rimini Rugby

È rimasto coinvolto in un incidente durante la raccolta delle olive, a Montefiore Conca

È morto a 73 anni Paolo Rambaldi, imprenditore riminese che ha legato il suo nome a Italia in Miniatura, noto parco divertimenti oggi di proprietà di Costa Edutainment. Lo ha gestito per 40 anni, dopo averlo ereditato dal padre, il fondatore. Rambaldi ha legato il suo nome anche allo sport cittadino, essendo stato presidente di Rimini Rugby. Ieri (20 ottobre) il tragico decesso in un incidente, mentre era impegnato nella raccolta delle olive in un campo di via Gemmano, a Montefiore Conca. La famiglia lo ha ricordato in un commovente messaggio: "Paolo era nato per essere portatore di gioia, di coraggio e di visione. Figlio del fondatore di Italia in Miniatura, non ci sono fotografie di Paolo che non esprimano la sua grande energia buona e il suo carisma. Dalle immagini che lo vedono ragazzino, lavorare per costruire il parco che Paolo ha guidato per oltre quarant'anni, a quelle dove ha portato il rugby ai piedi di palazzi storici. Paolo, ha dato intensità a ogni istante della sua vita e a quella degli altri. Lo ha sempre animato la passione inesauribile, che poneva in ogni cosa, l'apertura alle sfide, la fiducia nel potere di dar vita ai sogni e il desiderio di rendere indimenticabili i momenti trascorsi insieme. L’ironia e la leggerezza con le quali affrontava la vita, la capacità di creare meraviglie, e la serenità che trasmetteva, sono quanto ci sostiene in questo momento devastante. Da parte dell'intera famiglia, ringraziamo di cuore tutti quelli che ci stanno manifestando vicinanza e affetto". Anche Costa Edutainment ricorda Rambaldi: "Paolo è stato un imprenditore che ha saputo guardare avanti creando una strada che non c’era. Figlio di Ivo Rambaldi, fondatore di Italia in Miniatura, Paolo ha guidato il parco, anno per anno, verso una crescita continua fatta di intuizioni, valori, continuità e cura del dettaglio. Alla base del progetto c’era la passione e un’idea rivoluzionaria: rendere la bellezza, la storia e la cultura del nostro Paese accessibili a tutti, attraverso la curiosità e il piacere della scoperta. Bambini, famiglie e scuole hanno imparato tanto passeggiando e divertendosi a Italia in Miniatura dalla sua fondazione, nel 1970.

Costa Edutainment acquisì il parco nel marzo 2014, con un’operazione motivata anche dallo stretto rapporto personale e professionale di Giuseppe Costa, Presidente Esecutivo del gruppo, con Paolo Rambaldi, e la consapevolezza di acquisire un know-how importante legato a uno dei parchi più importanti d’Italia. Paolo visse il passaggio con la serietà di chi affida qualcosa di profondamente suo come un figlio a chi si sarebbe preso cura del valore e delle persone che ogni giorno lo fanno vivere. Il Gruppo Costa Edutainment ha raccolto quell’eredità con impegno e rispetto continuando a custodirne i capisaldi: l’educazione attraverso l’esperienza, l’attenzione al territorio, e un’imprenditorialità costruttiva che mette al centro i visitatori e chi lavora per loro. Il Presidente Beppe Costa, l’Amministratore Delegato Cristian Biasoni, le collaboratrici e i collaboratori di tutto il Gruppo Costa Edutainment esprimono alla moglie Clare, ai figli, ai familiari e a tutti coloro che hanno lavorato con lui, la loro sincera vicinanza". Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha postato sui social il suo messaggio di cordoglio: "Di Paolo Rambaldi ho molti ricordi personali. Fatico a metterli in fila in questo momento, in cui il dolore si confonde con l'incredulità per l'improvvisa perdita. Un uomo buono, sorridente, incredibilmente somigliante al padre Ivo, di cui aveva ereditato anche e soprattutto la creatività. Italia in Miniatura, l'intuizione, il successo, una meta obbligata per milioni di persone negli anni arrembanti e spensierati del boom turistico di Rimini. Tutto basato sul lavoro duro, durissimo. E su una ottimistica e ambiziosa dichiarazione d'intenti: racchiudere in un unico spazio l'Italia e il suo meglio, i luoghi simbolo, quelli che se oggi raggiungi in mezz'ora con un volo low cost da 90 euro, fino a qualche anno fa non vedevi neanche in una vita. Italia in Miniatura era il cosmo a portata di mano, una fotografia di te accanto a un monumento da guardare con un sorriso e forse malinconia a distanza di anni, dal 1970 la tappa inaggirabile per ogni famiglia che veniva in vacanza a Rimini. Paolo e le sue sorelle nel 1993 hanno raccolto l'eredità del fondatore, portando avanti la stessa visione pionieristica del fondatore. Negli ultimi anni, Paolo Rambaldi si era molto dedicato alla sua grande passione sportiva, il rugby, dando ancora prova di come l'amore e la passione muovono le persone e il mondo. A Paolo Rambaldi l'omaggio e il ringraziamento commossi della città di Rimini, che si stringe e abbraccia tutta la sua famiglia." Alla famiglia di Paolo Rambaldi le condoglianze della redazione di altarimini.it