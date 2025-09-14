Addio Pico Zangheri, il fotografo della dolce vita di Riccione

Aveva compiuto 95 anni il 1° febbraio scorso

Riccione piange la scomparsa di Epimaco "Pico" Zangheri, storico fotografo della dolce vita di Riccione, che lo scorso 1° Febbraio aveva compiuto 95 anni. A 13 anni era entrato in una bottega di fotografia svolgendo il ruolo di apprendista per poi diventare memoria storica di Riccione, fotografando in particolar modo tutti i vip che frequentavano la città, per gli eventi e non solo.

L'amministrazione comunale lo ricorda così: "La Città di Riccione si stringe nel dolore per la scomparsa a 95 anni di Epimaco Zangheri, per tutti semplicemente Pico, il fotografo che con i suoi scatti ha raccontato la nostra storia, dal dopoguerra fino ad oggi. Grazie al suo obiettivo, la Perla verde ha costruito una memoria fatta di immagini, emozioni, sorrisi, grandi eventi e piccoli gesti quotidiani. Con discrezione, gentilezza e un amore smisurato per la sua Riccione, Pico ha immortalato generazioni di riccionesi, ospiti illustri e momenti che resteranno per sempre nel cuore della comunità. Dalla lunga gavetta come scattino fino all’avventura di Foto Riccione, Pico non ha mai smesso di raccontare la città, sempre presente, sempre col sorriso, sempre con la macchina fotografica pronta a catturare la bellezza della vita riccionese. Riccione perde oggi un testimone prezioso, ma il suo patrimonio di immagini e ricordi resterà per sempre come dono alla città che tanto ha amato. Grazie Pico. La tua Riccione ti porterà sempre nel cuore".

Anche Famija Arciunesa ha dedicato un post sui social a Zangheri: "Riccione ti deve tanto, se siamo consapevoli di chi siamo e da dove veniamo lo dobbiamo in modo particolare alle tue foto. Famija Arciunesa senza di te non sarà più la stessa ma i tuoi scatti continueranno ad ispirarci. Un abbraccio a tutti i tuoi familiari. Grazie di tutto Pico".