Addio Pippo Baudo, leggenda della televisione italiana

Aveva 89 anni, ha condotto 13 edizioni del Festival di Sanremo

La televisione italiana perde uno dei suoi più celebri protagonisti. Pippo Baudo è morto a Roma all'età di 89 anni. L'Ansa riferisce che la notizia è stata confermata dal suo legale e amico fraterno, l'avvocato Giorgio Assumma. Si apprende che Pippo Baudo si è spento "serenamente in ospedale", al Campus Biomedico di Roma. Baudo, nella sua lunga carriera, ha condotto 13 festival di Sanremo e tanti programmi di culto, da Canzonissima a Domenica In. Era nato a Militello il 7 giugno 1936. Nel 2021 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.