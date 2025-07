Addio Quinto Sardonini, il ricordo della consigliera Silvestri: "Sapeva ascoltare e ringraziare"

Oggi si è tenuto il funerale dell'ex sindaco di Maiolo. Loretta Silvestri è stata consigliera d'opposizione quando Sardonini era primo cittadino

Nel giorno del funerale dell'ex sindaco di Maiolo Quinto Sardonini, che si è tenuto nel pomeriggio di oggi (martedì 17 gennaio) alla Chiesa di San Pietro in Culto a Novafeltria, Loretta Silvestri, capogruppo della lista d’opposizione al comune di Maiolo, ha voluto ricordare l'amico, che nel 2024 aveva scelto di candidarsi al consiglio nel Comune con la lista “Per Maiolo, onesto come il pane”.

Di seguito le parole di Loretta Silvestri:

“A nome del gruppo mi unisco al dolore della famiglia per la perdita improvvisa del loro caro Quinto. Per noi e per l'intera comunità il nostro amico Quinto è stato una persona, un amministratore molto attento, impegnato a risolvere i problemi ed ascoltare i cittadini. La mia esperienza amministrativa con Quinto risale all'anno 1999 quando lui diventò sindaco e io capogruppo della minoranza. Fu per entrambi una bella esperienza: Quinto sapeva distinguere i ruoli ma sapeva ascoltare e molte volte fare tesoro delle proposte che gli arrivavano e poi ringraziare. Oggi siamo noi che ti ringraziamo Quinto, apprezziamo il tuo radicamento territoriale e la tua militanza nella recente e, purtroppo breve, avventura politica a Maiolo.

Mancheranno a tutti noi le lunghe chiacchierate. Ora la terra ti sia lieve carissimo Quinto. Riposa in pace”