Addio rinnovo carta di identità per gli over 70: l'annuncio del ministro
"Obiettivo rendere più semplice la vita ai cittadini"
A cura di Redazione
12 novembre 2025 17:49
"Nei prossimi giorni arriverà in Parlamento un nuovo decreto semplificazioni, che prevede tra l'altro l'abolizione del rinnovo della carta d'identità per gli over 70, con l'obiettivo di rendere più semplice la vita ai cittadini". Lo ha annunciato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto a "Next Economy" su Giornale Radio, secondo quanto riferisce un comunicato dell'emittente, riportato dall'Ansa.