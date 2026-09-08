Adozioni e affidi, a Rimini crescono le richieste dei single: ridotti i tempi di attesa

Dalle adozioni agli affidi, a Rimini crescono le persone disponibili ad accogliere: 36 bambini già in affido

Tra le persone che negli ultimi mesi hanno frequentato i corsi di preparazione all'adozione organizzati dal Servizio Sociale Territoriale del Distretto di Rimini, tre sono persone single: due nel 2026, oltre a una nel corso del 2025. Un numero contenuto ma significativo, perché segnala l'effetto di una novità normativa ancora poco conosciuta: dal 2025 anche le persone singole possono infatti presentare domanda di adozione internazionale, possibilità fino a quel momento riservata quasi esclusivamente alle coppie sposate.

È una delle novità che emerge dalla fotografia dei percorsi di affido e adozione registrata dall'Equipe integrata Affido e Adozioni, che opera all'interno del Servizio Sociale Territoriale Area Minori in collaborazione con il Distretto di Rimini dell'Azienda Usl della Romagna, in rete con il Centro per le Famiglie e le associazioni del territorio. Riorganizzata e ampliata a fine 2024, l'equipe ha permesso di rendere più rapido ed efficace l'intero percorso di accompagnamento: il tempo medio stimato tra la conclusione del corso di preparazione e l'avvio dell'istruttoria è oggi di 4-5 mesi, contro l'anno e mezzo circa registrato fino a fine 2024.

I dati del percorso di adozione e affido si riferiscono a due fasi distinte: da un lato le persone che si stanno avvicinando al tema attraverso colloqui orientativi e corsi di preparazione, propedeutici e obbligatori per chi intende adottare o avere un minore in affido; dall'altro le istruttorie concluse, che riguardano invece chi ha effettivamente portato a termine il percorso e ha adottato o accolto in affido un minore.

Il report aggiornato a fine agosto 2026 restituisce l'attività dell'ultimo anno e mezzo. Sul fronte delle richieste, nel 2025 l'equipe ha svolto 23 primi colloqui orientativi sull'adozione, mentre sono 15 nei soli primi otto mesi del 2026. Il corso di preparazione tenuto tra marzo e aprile 2026 ha coinvolto 15 persone (7 coppie e una persona single); un nuovo corso partirà il 24 settembre e si concluderà il 20 ottobre, con l'iscrizione che ad oggi è di 5 coppie e una persona singola.

Sul fronte dei percorsi effettivamente conclusi, nei primi otto mesi del 2026 sono state portate a termine 8 istruttorie adottive, mentre 7 risultano attualmente in corso; la lista d'attesa conta 2 coppie. Il percorso di accompagnamento non si esaurisce con l'arrivo del bambino in famiglia: i nuclei seguiti nel post-adozione dal 2025 sono complessivamente 25.

Anche sul fronte dell'affido familiare l'attività resta in costante crescita. Tra le richieste, nel 2026 sono stati registrati fino ad ora 12 primi colloqui orientativi (erano 11 nei dodici mesi del 2025) e un nuovo corso di formazione per aspiranti affidatari è in programma tra novembre e dicembre, dopo i due già realizzati nel 2025 e quello svolto tra maggio e giugno 2026. Tra i percorsi conclusi, nei primi otto mesi del 2026 sono state portate a termine 6 istruttorie di affido, 8 risultano in corso e la lista d'attesa conta 3 famiglie. I bambini complessivamente in affido sul territorio distrettuale sono 36, di cui 12 corrispondenti a nuovi inserimenti avviati nel corso del 2026. Tra i quali sono 11 le persone single che hanno intrapreso il percorso dell’affido.

Accanto ai nuovi inserimenti, l'equipe ha attivato quest'anno diversi strumenti di sostegno alle famiglie affidatarie già impegnate nel percorso: 12 percorsi di consulenza psicologica, 4 interventi di educativa domiciliare, un gruppo per affidatari e un gruppo per pre-adolescenti con 6 minori coinvolti. A novembre partirà un gruppo dedicato alle famiglie d'origine.