Adriactive: il Cammino di San Francesco al centro del turismo lento tra Italia e Croazia

Il progetto europeo punta a valorizzare il patrimonio culturale e naturale dell’area adriatica

AdriACTIVE è un progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia che mira a creare un itinerario turistico esperienziale innovativo e lento lungo l’area adriatica, valorizzando il patrimonio culturale, naturale e identitario dei territori coinvolti. L’iniziativa intende trasformare una serie di hub culturali, percorsi tematici e siti di interesse in un unico prodotto turistico integrato. La Regione Emilia-Romagna concentrerà la propria azione pilota sulla valorizzazione del Cammino di San Francesco, mediante un'azione congiunta e coordinata con la Provincia di Rimini e l’associazione I Cammini di Francesco (soggetto gestore del Cammino).

Gli interventi finanziati per il territorio della Provincia di Rimini riguardano il potenziamento delle infrastrutture del percorso (totem informativi e segnaletica), la collaborazione alla formazione degli operatori del territorio, la realizzazione di un evento finale promozionale del Sentiero Cross border e, in particolare, del Cammino da Rimini a La Verna, il coordinamento della governance tra i Comuni attraversati dal Cammino per la manutenzione dei tratti stradali e sentieristici.

L'iniziativa di giovedì, insieme a quella di domani a Verucchio, rientra nel programma di una Visita di studio sul nostro territorio, alla quale parteciperanno tutti i partner delle altre regioni adriatiche coinvolte, sia sul versante italiano che su quello croato. La conferenza di giovedì a San Leo sarà l’occasione per presentare il progetto anche agli amministratori pubblici e agli operatori del Cammino. Per la Provincia di Rimini interverrà la consigliera delegata Ottavia Borghesi.