Aeffe, due manifestazioni di interesse per il gruppo della Fashion Valley romagnola

Al tavolo al Mimit a Roma confronto tra istituzioni e sindacati sul futuro dell’azienda di San Giovanni in Marignano

Due manifestazioni di interesse sono arrivate per acquisire il Gruppo Aeffe di San Giovanni in Marignano (Rimini), l'azienda simbolo della 'Fashion Valley' dell'Emilia-Romagna. "L'auspicio è che entrambe le proposte si confermino e si dimostrino solide e in grado di garantire la piena tutela dei livelli occupazionali e il rilancio dell'attività. Lo meritano le lavoratrici e i lavoratori, e l'intera comunità locale. Per questo continueremo a seguire la vertenza insieme alle organizzazioni sindacali e al Mimit, in attesa del pronunciamento del Tribunale", commenta l'assessore regionale al Lavoro dell'Emilia-Romagna Giovanni Paglia, parlando dell'esito del tavolo convocato a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy.



All'incontro hanno partecipato, oltre alla Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, l'azienda e i sindacati nazionali, di categoria e territoriali. Il prossimo appuntamento al Mimit è stato fissato per giovedì 30 luglio.