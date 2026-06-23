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Aeffe, due manifestazioni di interesse per il gruppo della Fashion Valley romagnola

Al tavolo al Mimit a Roma confronto tra istituzioni e sindacati sul futuro dell’azienda di San Giovanni in Marignano

A cura di Michela Alessi Redazione
23 giugno 2026 17:27
Aeffe, due manifestazioni di interesse per il gruppo della Fashion Valley romagnola -
San Giovanni in Marignano
Attualità
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Due manifestazioni di interesse sono arrivate per acquisire il Gruppo Aeffe di San Giovanni in Marignano (Rimini), l'azienda simbolo della 'Fashion Valley' dell'Emilia-Romagna. "L'auspicio è che entrambe le proposte si confermino e si dimostrino solide e in grado di garantire la piena tutela dei livelli occupazionali e il rilancio dell'attività. Lo meritano le lavoratrici e i lavoratori, e l'intera comunità locale. Per questo continueremo a seguire la vertenza insieme alle organizzazioni sindacali e al Mimit, in attesa del pronunciamento del Tribunale", commenta l'assessore regionale al Lavoro dell'Emilia-Romagna Giovanni Paglia, parlando dell'esito del tavolo convocato a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

All'incontro hanno partecipato, oltre alla Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, l'azienda e i sindacati nazionali, di categoria e territoriali. Il prossimo appuntamento al Mimit è stato fissato per giovedì 30 luglio.

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