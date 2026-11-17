Aeffe, il partner cinese ha un nome: è il gruppo Septwolves

La società asiatica si è presentata per la prima volta al tavolo convocato al ministero delle Imprese. Al suo fianco Oxy Capital nel progetto per il futuro del gruppo di San Giovanni. Il piano atteso per il 9 dicembre.

Adesso il nome del possibile socio asiatico di Aeffe è ufficiale. Si tratta di Septwolves, gruppo cinese attivo nel settore dell'abbigliamento e quotato alla Borsa di Shenzhen, che insieme a Oxy Capital è coinvolto nel progetto per il futuro della società di San Giovanni, proprietaria dei marchi Alberta Ferretti, Moschino e Pollini. La conferma è arrivata durante l'incontro di ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per la prima volta una delegazione cinese ha partecipato direttamente al confronto con le parti sociali, consentendo a sindacati e rappresentanti dei lavoratori di conoscere il soggetto industriale che potrebbe entrare nell'operazione. Finora, infatti, l'identità dell'investitore era rimasta riservata.