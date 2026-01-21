Aeffe procede con i licenziamenti: sono 170 gli esuberi nel riminese

L'assessore regionale Paglia: "La Regione favorirà percorsi di formazione e rioccupazione"

"In mattinata al Mimit abbiamo dovuto purtroppo registrare l'impossibilità di fare un passo avanti nella vertenza Aeffe, maison del lusso - titolare di marchi come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini - che dunque procederà coi licenziamenti annunciati nei giorni scorsi".

Così l'assessore emiliano-romagnolo al Lavoro, Giovanni Paglia, commenta l'esito del tavolo convocato oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un tavolo a cui hanno partecipato, oltre all'assessore, la proprietà dell'azienda, i sindacati dei lavoratori e i tecnici del ministero, per fare il punto sulla situazione del gruppo Aeffe, che nei giorni scorsi ha già inviato 120 lettere di licenziamento sui 220 annunciati tra Milano e San Giovanni in Marignano, nel Riminese.

La Regione, sottolinea Paglia, "supporterà con tutti gli strumenti a propria disposizione le persone che in questo momento soffrono la perdita del posto di lavoro, per favorire percorsi mirati di formazione e rioccupazione".

"Nei giorni scorsi avevamo lavorato di concerto con Mimit e ministero del Lavoro per mettere a disposizione di azienda e sindacati l'inedita possibilità di rivedere la procedura di licenziamento - aggiunge - per arrivare a una soluzione che rendesse meno duro l'impatto per le lavoratrici e i lavoratori. Non è stato sufficiente e quindi siamo costretti a confrontarci con la realtà di un intollerabile numero di lettere di licenziamento: per questo, nelle prossime ore convocheremo un tavolo con le istituzioni locali e i sindacati per un confronto".

La procedura di licenziamento collettivo annunciata, secondo quanto divulgato dalla Cgil di Rimini, riguarda 221 esuberi complessivi: il 78% a San Giovanni in Marignano, pari a oltre 170 lavoratrici e lavoratori, e il 22% a Milano, pari a oltre 48 lavoratrici e lavoratori.