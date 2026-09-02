Aeroporti, a luglio Rimini "batte" Forlì. La Cisl: "Stop al derby dei cieli"

Il sindacato avverte sulla necessità di accelerare il processo di sinergia tra gli scali

L'aeroporto "Federico Fellini" di Rimini chiude luglio con una crescita del 41,5% e supera i 326 mila passeggeri da inizio anno; il "Ridolfi" di Forlì registra invece un calo del 6,7% a luglio, fermandosi a circa 52 mila passeggeri nel periodo gennaio-luglio. Di fronte a queste cifre, secondo la Cisl si avverte il ritorno di una sorta di "derby dei cieli" tra i territori, "come emerso nelle ultime dichiarazioni di amministratori ed esponenti politici locali".

"Una stessa misura di sostegno regionale (azzeramento council Tax, ndr) ha prodotto risultati opposti sui due scali: segno che il tema non è solo fiscale, ma riguarda strategia commerciale, collegamenti infrastrutturali e capacità di fare massa critica sul territorio", la preoccupazione del sindacato, che teme effetti negativi dietro la concorrenza tra i due scali, invitando invece ad accelerare i processi di sinergia.

"Come organizzazioni sindacali, in virtù della nuova legge regionale che mette in rete gli scali aeroportuali dell’Emilia Romagna chiediamo alla Regione Emilia-Romagna, ai Comuni e agli enti gestori aeroportuali di accelerare questo percorso, superando però la logica della somma di due aeroporti in competizione tra loro. Serve un vero sistema integrato della mobilità romagnola, che metta a rete aeroporti, stazioni ferroviarie, viabilità e porto di Ravenna, valorizzando la posizione baricentrica della Romagna rispetto ai principali flussi turistici e commerciali", il monito del sindacato.

"La proposta di un asse Forlì-Ravenna può avere senso – conclude il sindacato – solo se inserita in un disegno più ampio di sistema, non come mossa isolata di un territorio in difficoltà. La vera partita non è chi vince tra Forlì e Rimini, ma se la Romagna nel suo complesso saprà finalmente fare squadra, garantendo stabilità occupazionale e prospettive di crescita a tutti i lavoratori del comparto."