Aeroporto di Rimini in crescita: nel 2025 record di passeggeri per la gestione Airiminum

Crescita del 32% rispetto al 2024 e del 9,2% sul 2019, finora anno record: Tirana, Londra e Budapest le mete più gettonate

L’aeroporto di Rimini arriva 409.754 passeggeri nel corso del 2025, da gennaio a ottobre compresi: è il miglior risultato per la gestione Airiminum. La crescita rispetto allo stesso periodo 2024 è del 32% mentre rispetto al 2019 (finora anno record per Airiminum) è del 9,2%. Le top destination internazionali sono Tirana (operata annualmente da Wizzair) con 62.945 passeggeri seguita da Londra con 61.237 passeggeri tra Stansted (Ryanair), Gatwick (EasyJet) e Heathrow (British Airways). Sul podio anche Budapest, (46.372) operata da Ryanair così come Kaunas e Cracovia, che chiudono la “top five” internazionale. Tra le rotte domestiche svetta Palermo (38.485 passeggeri) seguita da Cagliari (37.876), operate anch’esse dalla compagnia irlandese che nel 2025 ha movimentato il 66% dei passeggeri, seguita da Wizz Air (15,5%) ed EasyJet (7%). I collegamenti internazionali e domestici sono rispettivamente circa il 79% e il 21% dei volumi complessivi. Il tasso di riempimento dei primi dieci mesi è stato del 86%.

Spostando l’analisi al solo mese di ottobre, l’aeroporto ha registrato 42.739 passeggeri, con un incremento del 36% sullo stesso mese 2024 e del 22,2% su ottobre 2019. Le destinazioni più richieste sono state Tirana (7.164 passeggeri), Budapest (6.831), Kaunas, Praga e Vienna. Tra le rotte domestiche, in vetta Palermo, con 5.820 passeggeri. Il tasso di riempimento ha invece sfiorato l’80%. “Siamo molto soddisfatti dei dati di questi primi dieci mesi, che ci consentono di raggiungere il miglior risultato della nostra gestione – ha commentato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum – al di là dei numeri è importante il percorso strategico intrapreso, insieme ad Apt e ai vari comuni della costa, con Rimini capofila, che ci consentirà di attrarre sempre più importanti compagnie aeree per incrementare la connessione internazionale della Romagna e posizionare l’aeroporto di Rimini nel ruolo di seconda piattaforma aeroportuale del sistema aeroportuale regionale”.