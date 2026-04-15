Aeroporto di Rimini in rete con gli scali regionali: "Stop sovrapposizioni, passeggeri meglio distribuiti"

L'Assemblea legislativa ha approvato la proposta di legge per valorizzare i quattro aeroporti regionali

Aeroporti regionali in rete per coordinare gli scali di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. "Il provvedimento - spiega la Regione Emilia Romagna in una nota - mira a eliminare le sovrapposizioni fra gli scali, distribuire meglio il traffico passeggeri e potenziare l'attrattività internazionale del territorio".

L'Assemblea legislativa ha così approvato la proposta di legge per valorizzare i quattro aeroporti regionali e favorire i trasporti aereo e ferroviario per ridurre i tempi di trasporto e l'inquinamento. A favore hanno votato i consiglieri di Pd, Avs, Civici e M5 Stelle, mentre i rappresentanti di Forza Italia si sono astenuti, la Lega ha votato contro e Fratelli d'Italia e Rete civica non hanno partecipato al voto.

Per il centrosinistra si tratta di una proposta che rafforza l’intero sistema regionale, puntando sulla valorizzazione delle specificità di ogni singolo aeroporto e sul potenziamento del trasporto ferroviario e fluviale visto anche come intervento per ridurre l'inquinamento, mentre per il centrodestra non sono chiare le modalità di applicazione della norma, così come non si evince quali saranno gli interventi per ogni singolo aeroporto. Per la minoranza mancano, inoltre, risorse adeguate per supportare il progetto e raggiungere gli obiettivi.

Collegati alla legge, l'Assemblea legislativa ha anche approvato alcuni ordini del giorno, fra i quali quello di Civici, Avs, M5 Stelle e Pd per garantire presidi sanitari di qualità e strumenti salvavita in tutti gli aeroporti regionali, quello di Avs, M5 Stelle e Pd per rafforzare le politiche di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e prevedere un monitoraggio degli effetti della nuova legge nonché quello del Pd per valorizzare le potenzialità del traffico aereo legato al turismo.

Soddisfazione per l’approvazione della legge è stata espressa dall'assessora al Turismo Roberta Frisoni e dall'assessora ai Traporti Irene Priolo. “Con questa legge facciamo un grande salto di qualità: creare una regia e una visione sull’intero sistema aeroportuale, perché faccia squadra per intercettare nuovi voli, fa bene anche al nostro turismo, che può diventare una nuova leva di sviluppo economico. Più in generale abbiamo bisogno di avere sempre più un collegamento con l’estero”, ha spiegato Frisoni, mentre Priolo ha ricordato: “Auspico che le parole dell’opposizione siano all’insegna del distacco cartesiano, ovvero “sospendo il giudizio in attesa di vedere come funziona la legge'. Sottolineo che in questo campo noi non facciamo le regole tutte come vorremmo che fossero perché dobbiamo tenere conto del quadro nazionale. Per questo abbiamo lavorato su una strategia complementare che passa dall’istituzione della cabina di regia”.

Prima di approdare in Assemblea, il progetto è stato discusso e votato nel corso delle commissioni Territorio e Politiche economiche che, riunite congiuntamente, hanno anche ascoltato le posizioni delle parti sociali interessate dal provvedimento: industriali, cooperative, sindacati confederali ed enti locali hanno espresso apprezzamento per il provvedimento, mentre Cna ha chiesto maggiore concertazione e sindacato di base Usb ha bocciato il progetto di legge perché ritenuto legato a un modello di sviluppo superato. Nell’incontro è stata condivisa la necessità di aumentare le risorse annuali stanziate al fine di concretizzare gli obiettivi contenuti nella proposta di legge.