Aeroporto Fellini, Airiminum chiude il 2025 con un piccolo utile

"Nostra gestione operativa sostenibile, progressivo rafforzamento della redditività dello scalo"

Il cda di Airiminum, società di gestione dell’aeroporto Fellini di Rimini, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, bilancio che chiude con un utile di 138.878 euro e un Ebitda positivo pari a 846.957 euro. Quasi 7000 euro dell'utile sono stati destinati alla riserva legale. Per Airiminum si tratta della "conferma di una gestione operativa sostenibile e del progressivo rafforzamento della redditività dello scalo". "Il risultato positivo - evidenzia ancora Airiminum in una nota - rappresenta un passaggio significativo nel percorso di consolidamento economico e patrimoniale di Airminum, in una fase caratterizzata dal rafforzamento del traffico, dal miglioramento della qualità del network e dalla progressiva strutturazione industriale dello scalo". Airiminum comunica infine che entro il mese di maggio 2026 il capitale sociale sottoscritto, pari a 4 milioni di euro, sarà interamente versato.