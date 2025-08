Aeroporto Fellini: boom di passeggeri nel mese di Luglio. Londra la meta più gettonata

Con 66.666 passeggeri nel mese di luglio si registra un aumento del 32,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno

Con 66.666 passeggeri nel mese di luglio si registra un aumento del 32,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nonostante le suggestioni che la cifra può evocare, il numero dei viaggiatori registrato dall’Aeroporto internazionale Rimini San Marino conferma l’attrattività dello scalo, mentre la provenienza dei passeggeri riflette la crescente vocazione internazionale del Fellini (86% del portafoglio totale).

Un trend confermato dall’analisi sulle top destination del mese: Londra, con più di 13.500 passeggeri, consolida il primato conquistato nel mese di giugno, forte dei collegamenti con i tre principali aeroporti londinesi: Stansted tramite Ryanair (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica), Gatwick con EasyJet (mercoledì e domenica) e Heathrow con British Airways (lunedì, giovedì e sabato).

“La crescita dei passeggeri anche a luglio con più del 32% rispetto al luglio 2024, oltre a renderci soddisfatti rende merito all’importante lavoro di promozione della destinazione avviato già da tempo con APT servizi e al Comune di Rimini, soprattutto sul fronte internazionale che rappresenta più del 86% del nostro portafoglio – dichiara Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato Airiminum Spa. Anche a luglio Londra si conferma la top destination, con tre diverse compagnie che volano in media con un tasso di riempimento del 87%. Sia EasyJet e British Airways ci hanno già confermato i voli per la summer 2026. Se nella prossima summer i dati saranno altrettanto soddisfacenti, c’è la forte possibilità che una delle tre compagnie possa decidere di estendere il volo anche nel periodo invernale. Anche i dati positivi del nuovo volo per Basilea rappresentano una piacevole sorpresa, a conferma della strategicità di questa rotta per il territorio”.

Dopo Londra, nel mese di luglio, tra le destinazioni leisure internazionali Cracovia (operata da Ryanair) emerge con 8.186 passeggeri, seguita da Tirana: la rotta, operata da Wizz Air, può contare sulla spinta costante del traffico etnico, ed ha concluso il mese con 7.043 passeggeri; seguono altre due destinazioni Ryanair: Budapest e Kaunas. La città della Lituania chiude la top five delle destinazioni internazionali con un primato: con il 96,8% è la rotta con il load factor più alto. Il tasso di riempimento a luglio è trasversalmente soddisfacente e registra a livello complessivo un valore pari a 90%.

Per quanto riguarda i voli domestici invece, la destinazione più richiesta è Palermo, operata da Ryanair, compagnia che proprio qualche settimana fa ha celebrato il raggiungimento di 1,5 milioni di passeggeri trasportati da e per l’aeroporto “Fellini”.

Le compagnie low cost continuano a rappresentare la spina dorsale dello scalo di Miramare, che da gennaio a luglio ha visto transitare 235.546 passeggeri: +31% rispetto allo scorso anno e +13% sul 2019. In particolare, le low cost rappresentano quasi il 91% del traffico complessivo, con Ryanair che svetta con il 66%. Un’analisi che certifica la buona percentuale con cui lo scalo ha superato i livelli pre pandemia.