Affitti a Rimini, l'odissea di un giovane: “Non mi affittano casa perché ho un contratto a termine”

Lavoro precario, casa negata: la storia di un giovane a Rimini

Un giovane (che ha chiesto di omettere le proprie generalità) ha segnalato alla nostra redazione una vicenda che lo ha visto protagonista. "Scrivo questa segnalazione non per polemica, ma per informare e mettere in guardia chi cerca casa a Rimini e affinché venga posta attenzione su dinamiche che possono avere conseguenze molto serie sulla vita delle persone", evidenzia. Secondo quanto riferito dal giovane, egli, dovendo trasferirsi a Rimini per motivi lavorativi, aveva trovato una camera di appartamento in affitto, al quale avrebbe avuto accesso dal 5 febbraio. "A conferma dell’accordo ho inviato tutta la documentazione richiesta, incluso il contratto di lavoro, e ho versato regolarmente sia la caparra sia il primo mese di affitto tramite bonifico", sottolinea.

Poi l'imprevisto. Secondo quanto racconta, la proprietaria dell'appartamento ha comunicato di non voler procedere con l'affitto perché il contratto di lavoro del giovane è a tempo determinato. "Ma un requisito mai stato richiesto né verbalmente né per iscritto prima dell’accordo e dell’incasso delle somme". Secondo il racconto del giovane, la proprietaria ha riconosciuto di aver sbagliato a non chiedere tale condizione e ha assicurato sulla restituzione delle somme versate, anche se al momento "non risponde a chiamate e messaggi".

Il giovane, che aveva disdetto il precedente alloggio (già riaffittato), riferisce che la somma richiesta per l'affitto rientrava nel suo budget mensile, ma che sul mercato riminese "risulta estremamente difficile trovare soluzioni analoghe, soprattutto per giovani lavoratori e studenti".

"Siamo una generazione che cerca di costruire il proprio futuro con impegno e sacrificio, ma situazioni come questa fanno riflettere su quanto spesso i giovani vengano messi in difficoltà da pratiche scorrette o speculative nel mercato degli affitti, senza adeguate tutele", chiosa con amarezza.