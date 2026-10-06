Affitti brevi, Forza Italia Riccione attacca la Regione: "Penalizza piccoli proprietari e famiglie"

"Da una parte ci dicono più turismo internazionale, dall’altra si mettono nuovi ostacoli a chi contribuisce concretamente a creare l’offerta turistica", evidenzia Dionigi Palazzi

Andrea Dionigi Palazzi, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Riccione, invita la Regione Emilia Romagna a non demonizzare gli affitti brevi, il tutto in un contesto in cui il turismo, nazionale e internazionale, è fondamentale per Riccione e per il suo tessuto commerciale. "La nuova normativa regionale - evidenzia Dionigi Palazzi - introduce nuovi vincoli e, in molti casi, il cambio di destinazione d’uso e il divieto di residenza per chi vuole mettere un immobile a disposizione dei turisti. Un aggravio di costi e burocrazia che rischia di pesare soprattutto sui piccoli proprietari". A detta dell'esponente di Forza Italia, la normativa rischia di penalizzare solo le famiglie e i piccoli proprietari: "Chi ha ereditato un appartamento dai nonni, chi si ritrova una seconda casa o chi vuole semplicemente valorizzare un immobile rischia di essere scoraggiato. I grandi operatori si adegueranno. A pagare il prezzo più alto saranno ancora una volta le famiglie e i piccoli proprietari".

"Da una parte ci dicono più turismo internazionale, dall’altra si mettono nuovi ostacoli a chi contribuisce concretamente a creare l’offerta turistica. La nostra visione è opposta: la proprietà privata è una risorsa, non un problema da combattere. Meno burocrazia, più libertà di iniziativa e più sostegno a chi investe e fa turismo. Se vogliamo davvero più turisti a Riccione, dobbiamo smettere di mettere paletti a chi vuole ospitarli", chiosa Dionigi Palazzi.