Agenzia funebre Taffo apre a Rimini: funerali per animali, ceneri trasformate in diamanti e pubblicità provocatoria

"Si tratta di una comunicazione provocatoria ma mai offensiva. L’obiettivo è catturare l’attenzione"

L’agenzia funebre Taffo, in vista dell’apertura in piazza Mazzini a Rimini prevista per il 27 settembre, prosegue la sua campagna di comunicazione dal taglio black humor, utilizzato anche per le altre 40 sedi in Italia. I titolari, Emanuele Romagnoli di 46 anni e Benedetta Scoponi di 36 anni, hanno scelto Rimini «con convinzione: abbiamo notato che per la popolazione presente il numero di attività in questo settore non è alto». Romagnoli lo spiega chiarendo che così riesce a realizzare un sogno: «Io arrivo da altre attività come imprenditore ma ho sempre avuto un interesse per questo settore, sin da quando ero giovane». Lo riporta Corriere Romagna.

Già un anno fa i titolari avevano ricevuto circa trecento candidature per una possibile assunzione nel nuovo sito dell’agenzia. Mentre per i lavori della sede «ci sono stati alcuni ritardi», spiega sempre Romagnoli, «ma non abbiamo mai abbandonato l’idea e finalmente adesso è tutto pronto, mancano solo gli ultimi dettagli». Prima, però, dall’8 settembre si parte con i manifesti e slogan che ironizzano sulla morte. Una cifra stilistica usata ormai da tempo. Ad esempio, una delle prime immagini che sta circolando per Rimini è quella di una buca a misura di bara scavata sulla spiaggia, con la scritta “Stiamo arrivando, siete pronti?”.

E il titolare spiega: «E’ una caratteristica di Taffo. Si tratta di una comunicazione provocatoria ma mai offensiva. L’obiettivo è catturare l’attenzione, poi è la qualità dei sevizi che fa la differenza». Uno dei servizi che l’agenzia offre è la diamantificazione delle ceneri. In sei mesi, le ceneri del defunto vengono trasformate in diamanti grezzi che vengono lavorati su richiesta dei familiari per un costo di seimila euro.

Oltre alla diamantificazione delle ceneri, ci sono anche i funerali dedicati agli animali con tanto di cremazione, «si parte da 250 euro, variabile in base al peso». Ma anche le esequie low cost: «Riusciamo a dare un pacchetto completo a 1.990 euro, con carro funebre, necrofori, fiori, manifesti, ricordini e cassa», dice il 46enne, «e chiaramente si può salire di livello, arriviamo a importi più alti». Non solo, perché l’idea è anche «quella di portare qui in città una casa funeraria», ovvero una struttura privata e autorizzata dove i familiari possono accogliere, custodire ed esporre la salma del defunto. «Lo abbiamo fatto ad Ancona e l’auspicio è quello di ripeterlo anche qui. Intanto dal 27 settembre partiamo e siamo sicuri che Rimini saprà accoglierci».