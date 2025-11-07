Aggredita in treno una giovane modella: "Gli altri guardavano, ho preso un pugno in faccia"

La giovane si è difesa usando lo spray al peperoncino. Denunciato un 26enne

È stato denunciato per lesioni personali aggravate il 26enne di origine gambiana che lunedì sera ha aggredito senza motivo una giovane modella brasiliana a bordo di un treno regionale diretto da Ponte San Pietro (Bergamo) a Milano Porta Garibaldi. L’episodio è avvenuto all’altezza di Arcore, in provincia di Monza e Brianza, ed è stato in parte documentato dalla vittima con un video poi pubblicato sui social.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, era già noto alle forze dell’ordine: su di lui pendeva un foglio di via da Palermo, emesso dal Questore, dopo denunce per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi.

Dopo l’aggressione, la giovane ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. È stata soccorsa e portata all’ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici le hanno riscontrato lesioni guaribili in cinque giorni. In seguito è stata ascoltata in caserma dai carabinieri, che hanno subito avviato le ricerche dell’aggressore.

Il 26enne è stato rintracciato il giorno seguente nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate, grazie all’intervento congiunto dei carabinieri e della Polfer. Dopo l’identificazione, è stato denunciato a piede libero.

Nel suo racconto sui social, la giovane modella ha descritto quegli attimi di terrore:

“Sono stati minuti infiniti di aggressione fisica, mentre cercavo di scappare. L’unica cosa che mi ha salvata è stato il mio spray al peperoncino, perché le persone guardavano senza aiutarmi.”

Nel video pubblicato, la ragazza appare visibilmente scossa, con segni sul volto e sulle braccia, mentre si rivolge al suo aggressore chiedendo “Perché mi hai dato un pugno in faccia?”.

“Oggi sono viva per miracolo – ha scritto – ma ci sono tante ragazze che non riescono a salvarsi da uomini violenti. Ho pensato alla ragazza uccisa nella metro di New York, anche lei senza motivo”.