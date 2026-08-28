Aggressione ai familiari con l'uso di armi: arrestato un 40enne

Il soggetto alloggiava presso un hotel di Rivazzurra

Nella giornata di ieri, la Polizia ha arrestato un soggetto della Romania di quasi 40 anni.

Nello specifico, l’Ufficio Prevenzione Generale soccorso Pubblico, tramite portali investigativi, ha individuato il soggetto in questione nel territorio della provincia, alloggiato presso un hotel di Rivazzurra. Giunti nella struttura ricettiva, gli agenti hanno rintracciato subito il soggetto in questione. Una volta accertata la sua identità, lo hanno accompagnato in questura per ulteriori accertamenti. I.n seguito è stata confermata la pena a suo carico di due anni di reclusione poiché il soggetto si era reso responsabile del reato di lesioni personali contro familiari con l’uso di armi. Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.