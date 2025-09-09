Agosto 2026, addio alla carta d’identità cartacea per espatrio

Il Comune di Rimini: i cittadini invitati a recarsi per tempo all’anagrafe per il rilascio della Cie

Dal prossimo 3 agosto 2026 la carta d’identità rilasciata su modello cartaceo cesserà di essere valida per l'espatrio, per effetto del Regolamento Europeo 1157/2019. A partire da questa data, pertanto, la carta d’identità sarà rilasciata solo su modello elettronico (Cie).

Si ricorda ai residenti in Italia in possesso di una carta d’identità cartacea che è possibile in ogni caso procedere, anche prima della scadenza, al rilascio di una nuova carta d’identità che sarà esclusivamente una carta d’identità elettronica (CIE).

Si invitano i cittadini e le cittadine in possesso della carta d’identità cartacea valida per l’espatrio a controllare la scadenza riportata sul retro del documento. Nel caso la scadenza fosse successiva al 03 agosto 2026 (a Rimini sono circa 12mila i cittadini italiani in possesso di una carta d'identità cartacea valida per l'espatrio con scadenza successiva al 03/08/2026), sono invitati a recarsi per tempo all’Ufficio Anagrafe o elle sue Delegazioni per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica, previo appuntamento. Per informazioni rivolgersi agli Uffici Anagrafe o contattare il numero telefonico 0541 704777 o scrivere all’indirizzo [email protected]